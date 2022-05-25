İnsansız hava araçları için otonom gemi suya iniyor! - Son Dakika
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İnsansız hava araçları için otonom gemi suya iniyor!

25.05.2022 16:36
İnsansız hava araçları için otonom gemi suya iniyor!

Otonom gemi, 50'den fazla insansız aracın kalkışına olanak sağlayacak, bakımlarını üstlenecek ve araçların hareketlerini koordine edecek.

Çin, geçen hafta 88 metrelik olağanüstü bir gemi tanıttı. Bu araç dünyanın ilk yarı otonom drone gemisi olma özelliği taşıyor. Otonon gemi, 50'den fazla insansız hava, deniz ve su altı aracını taşıyacak. Gemi aynı zamanda bu araçların kalkışlarına olanak sağlayacak, bakımlarını üstlenecek ve hareketlerini koordine edecek.

Drone, denizaltı ve teknelere ev sahipliği yapacak!

Geminin inşasına, Huangpu Wenchong Tersanesi'nde 2021 yılının Temmuz ayında Guangzhou'da başlandı. South China Morning Post'un yaptığı habere göre, türünün ilk örneği olan gemi, drone'lar, tekneler ve denizaltılar da dahil olmak üzere birçok araca ev sahipliği yapacak. Tam entegre bir operasyon gerçekleştirmek için tasarlanan gemi bağımsız bir otonom platforma sahip.

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Zhu Hai Yun adlı gemi açık sularda otonom olarak çalışabilecek. Yarı otonom gemi açık denizlere kadar uzaktan kumanda ile kontrol edilecek. Daha sonrasında ise geminin otonom sistemleri kontrolü devralacak. Bu dakikadan sonra gemi verilen görevleri yapmak adına sahip olduğu diğer araçları yönlendirebilecek.

Her türlü donanıma sahip olan gemi bu sayede içerisinde barındırdığı tekneleri, denizaltıları ve drone'ları yönlendirebilecek. Bu araçlarla koordineli bir şekilde çalışacak olan gemi, insansız araçlarla sürekli iletişim halinde olacak.

Çin Bilim Akademisi Okyanus Bilimi Okulu'ndan Profesör Dake Chen yeni otonom gemileri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Akıllı, insansız gemi, okyanus gözlemi için devrim niteliğinde değişiklikler getirecek güzel ve yeni bir tür deniz aracı.

İnsansız hava araçları için otonom gemi suya iniyor!

Temel olarak bir okyanus araştırma platformu olarak tanıtılsa da, geminin aynı zamanda "istilacı hedefleri engellemek ve kovmak için askeri kapasiteye sahip olduğu" da belirtiliyor. Görünen o ki yıllar geçtikçe otonom araçlar hayatımızda daha büyük yer kaplayacak.

Peki siz bu yarı otonom gemi ve üzerinde barındırdığı araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Drone, Gemi, Güncel, Son Dakika

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