Son Dakika Haberleri: Instagram'da ilk defa korku dizisi çekildi
Son Dakika Güncel Instagram'da ilk defa korku dizisi çekildi - Son Dakika

Instagram'da ilk defa korku dizisi çekildi

6 saat önce

Instagram'da ilk defa 10 bölümlük bir korku filmi çekiliyor.

Instagram'da ilk defa korku dizisi çekildi, System.String[]

Instagram'da ilk defa 10 bölümlük bir korku filmi çekiliyor. Şubat ayında yayınlanacak filmde oyuncu Gizem Nur Doğa yer alıyor.


Instagram dünyanın büyük çoğunluğunun kullandığı sosyal medya aracı ve 'tüm dünyaya açılan kapı' olarak nitelendiriliyor. Platformda ilk defa 10 bölümlük bir korku filmi çekiliyor. Film şubat ayında Instagram'da yayınlanacak. Filmde sektörde başarılı şekilde ilerleyen oyuncu Gizem Nur Doğa olacak.


Oyuncu Gizem Nur Doğa kendisini şu şekilde anlatıyor:


"Oyunculuk ve dans isteğim 7 yaşında başladı hedeflerimi tek tek sıralamıştım. Tek bir çizgi vardı ilerlemek, başarmak ve beklediğim ilk gün geldi. 2017 yılında sevgili Berzah'ın Git isimli şarkısı için klip teklifi aldım ve oynadım. Ardından yönetmen Adem Uğur'un üstlendiği Zohak film'de harika bir rol teklifi geldi derken Kalpten gerdanlık ve Elim sende filmi içinde ayrıca teklif gelerek hepsini arka arkaya kabul ettim. Sonrasında katıldığım tv programları Herşey Dahil, Tv Em, Yaşam Tv ve Show Haber derken İlerlediğimin farkına vardım. Çünkü hedeflerim vardı. Sosyal aktiviteler arasında dans yapmayı çok seviyorum, eğitimlerimin hepsini tamamladım. Şimdi tek hedefim iyi bir oyuncu, sunucu, model, dansçı hepsini kapsayan başarılı bir sanatçı olmak." - İSTANBUL

Instagram, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:42 Kaynak: İHA
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