Interpol tarafından aranan ve Ankara'da yakalanan DEAŞ üyesi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
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Interpol tarafından aranan ve Ankara'da yakalanan DEAŞ üyesi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi

28.06.2022 14:04
Interpol tarafından aranan ve Ankara'da yakalanan DEAŞ üyesi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Ankara'da yakalanan Ayshat Rzaeva hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Ankara'da yakalanan Ayshat Rzaeva hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Rzaeva'nın Keçiören'deki bir evde düzenlenen operasyon sonucu yakalandığı ve sanığın evinde yüklü miktarda nakit paranın yanı sıra sahte kimlik kartı da çıktığı belirtildi.

'Canlı bombaları kurayla belirlemişler'

Rzaeva'nın evinden çıkan dijital materyallerde, DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda video ve fotoğraftaki kişilerin, Rusya tarafından 'yabancı terörist savaşçılar' listesinde yer alan isimler olduğu öğrenildi. Aynı zamanda bu materyallerde yer alan bilgilere göre, örgütün canlı bomba olacak üyelerini kura ile belirlediği ve DEAŞ'in gerçekleştirdiği bombalı saldırıların da yer aldığı görüntülerin bulunduğu ifade edildi. Sanığın Suriye'de kaldığı dönemde DEAŞ'ten silahlı eğitim aldığı, kod adı kullandığı ve Türkiye'de daha önce DEAŞ örgütüne üye olup yargılanan kişilerle irtibatı olduğu aktarıldı. Sanığın evinde bulunan yüklü miktardaki nakit paraların ise Ankara'da ikamet eden örgüt mensuplarının ailesine ve örgüte katılacak teröristlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığı tespit edildi.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık Ayshat Rzaeva hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hapis cezası istendi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Interpol tarafından aranan ve Ankara'da yakalanan DEAŞ üyesi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Interpol tarafından aranan ve Ankara'da yakalanan DEAŞ üyesi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi - Son Dakika
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