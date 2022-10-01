Irak'ta "Ekim" gösterilerine hükümetten ağır müdahale! 50 kişi yaralandı - Son Dakika
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Irak'ta "Ekim" gösterilerine hükümetten ağır müdahale! 50 kişi yaralandı

01.10.2022 13:20

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 1 Ekim 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerin 3. yılında yapılan protestolara güvenlik güçlerinin ses bombası ve biber gazıyla karşılık vermesi sonucu 50'ye yakın kişi yaralandı. Yaralıların hastanelere götürülmesi için ambulans bulunmayan alanda ilk müdahale gönüllü sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi. "Canımız, kanımız Irak'a feda" sloganlarının atıldığı gösterilerde Mukteda es-Sadr'ın destekçileri de katıldı.

Irak'ta Ekim 2019'da gerçekleştirilen hükümet karşıtı protestoların 3. yıl dönümünde başkent Bağdat'ta düzenlenen gösterilerde güvenlik güçleri ile eylemciler arasında çıkan olaylarda 50 kişinin yaralandığı açıklandı.

MUKTEDA ES-SADR'DAN PROTESTOYA DESTEK

Irak'ta 1 Ekim 2019 tarihinde başlayan hükümet karşıtı gösteriler dönemin Başbakanı olan Adil Abdülmehdi'nin istifası sonuçlandı. Bugün hükümet karşıtı protestoların 3. yıl dönümü nedeniyle başkent Bağdat'ta sabahın erken saatlerinden itibaren gösteriler başladı. Protestocuların arasında, 1 ay önce siyasetten çekildiğini açıklayan Sadr Grubu lideri Şii Mukteda es-Sadr'ın destekçileri de yer aldı. Hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden protestocular, Tahrir Meydanı'ndaki Cumhuriyet Köprüsü önünde Irak bayrağı taşıyarak "Canımız, kanımız Irak'a feda" sloganları attı.

Hükümetten sert müdahale! Bağdat 'Ekim' gösterilerinde 50 yaralı

PROTESTOCULARA SES BOMBASI VE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Irak güvenlik güçleri, Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'ndaki Cumhuriyet Köprüsü'nde kurulan bariyerleri aşmaya çalışan göstericilere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kapsül isabet eden yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Hükümetten sert müdahale! Bağdat 'Ekim' gösterilerinde 50 yaralı

YARALILARI HASTANEYE GÖTÜRECEK AMBULANS YOK

Yaralıların hastanelere götürülmesi için alanda ambulans bulunmazken, tuk tuk olarak bilinen motor araçlarla taşınan yaralılara ilk yardımı alandaki gönüllü sağlık ekipleri yaptı. Irak makamları, henüz olaylara ve gösterilerde yaralanan sayısına ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Hükümetten sert müdahale! Bağdat 'Ekim' gösterilerinde 50 yaralı

NE OLMUŞTU?

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 1 Ekim 2019'da yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayıp hızlı bir şekilde güney kentlere de yayılan hükümet karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler sonucu dönemin hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştı. Gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Hükümetten sert müdahale! Bağdat 'Ekim' gösterilerinde 50 yaralı

MUKTEDA ES-SADR KİMDİR?

Mukteda es-Sadr Iraklı dini lider ve siyasetçi. Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri işgaline karşı direnen ve sonradan Barış Birlikleri adını alan Şii grup Mehdi Ordusu'nun liderliğini yaptı. Bağdat'ın kurtarılmış bölge olarak nitelendirilebilecek Sadr Kent bölgesinin gayriresmî yöneticiliğini yaptı. Şii dini lideri Ayetullah Muhammet Sadık es-Sadr'ın 4. oğlu ve Ayetullah Muhammed Bekir es-Sadr'ın damadıdır. Mukteda es-Sadr, Irak hükümetinin herhangi bir resmi unvanına sahip değildir fakat ülkenin en etkili dini ve politik figürlerinden birisidir.

Hükümetten sert müdahale! Bağdat 'Ekim' gösterilerinde 50 yaralı
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Kaynak: AA

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta 'Ekim' gösterilerine hükümetten ağır müdahale! 50 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta "Ekim" gösterilerine hükümetten ağır müdahale! 50 kişi yaralandı - Son Dakika
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