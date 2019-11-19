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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist,...
6 saat önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:02 Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
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