Irak'ta Şii Fetih Koalisyonu "seçim sonuçlarında köklü değişiklikler" olacağını iddia etti - Son Dakika

Irak'ta geçen ay yapılan genel seçimlerle ilgili itirazlarını sürdüren Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, henüz ilan edilmeyen nihai sonuçlarda "köklü ve önemli değişiklikler" olacağını savundu.

Fetih Koalisyonundan yapılan açıklamaya göre, Amiri, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve beraberindeki heyetle başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Ülkedeki siyasi gündemi değerlendiren Şii lider Amiri, seçim günü bazı sandıkların belirlenen saatte kapatılmadığının tespit edildiğini ve bunun da toplam sandıkların yüzde 18'ini oluşturduğunu öne sürdü.

Amiri, mahkeme kararı gereği bu sandıkların iptal edilebileceğini, böylece seçim sonuçlarında önemli ve köklü değişiklikler olacağını iddia etti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin nihai sonuçları henüz açıklanmadı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Meclisteki sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Şii milis gücü destekçileri seçim sonuçlarına itiraz ederek gösteriler başlatmıştı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.