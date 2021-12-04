Irak Türkmen Cephesinden DEAŞ'ın Mahmur saldırısına ilişkin açıklama - Son Dakika

Irak Türkmen Cephesi, Mahmur ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda 10 peşmerge ve 3 sivilin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Yayımlanan yazılı açıklamada, Musul kentinin Mahmur ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı ve saldırıda ölenlerin olmasından dolayı üzüntü duyulduğu belirtildi.

Bu saldırıların önüne geçmek için bazı kentler arasındaki güvenlik boşluklarına izin verilmemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, Irak federal gücüne önemli görev düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Diyala, Salahaddin, Kerkük ve Musul gibi kentler arasındaki güvenlik boşluklarının ortadan kaldırılmasının Irak ordusuyla peşmerge güçleri arasında kurulacak ortak güçle çözülmeyeceği kaydedildi.

Irak'ın Musul kentine bağlı Mahmur ilçesinde DEAŞ'ın dün düzenlediği saldırıda, 10'u IKBY'ye bağlı peşmerge, 3'ü sivil olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirmişti.

DEAŞ'ın kırsal bölgelerdeki saldırıları devam ediyor

DEAŞ'ın 27 Kasım'da Süleymaniye'nin Kifri ilçesinin Kuleco bölgesindeki saldırısında 5 peşmerge ölmüş, 4 peşmerge yaralanmıştı. Yaralananlardan durumu ağır olan 1 peşmergenin kurtarılamadığı açıklanmıştı.

Kifri ilçesine 29 Kasım'da düzenlenen saldırı sonucunda ise 1 peşmergenin öldüğü, 3 peşmergenin yaralandığı belirtilmişti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, terör örgütüne karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.