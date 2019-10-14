Son Dakika Haberleri: Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı

Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı

1 saat önce

Kütahya'da mülteci bir ailenin kaldığı evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı, System.String[]

Kütahya'da mülteci bir ailenin kaldığı evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Iraklı Abdulkader Abdulislam'ın kiracısı olduğu olduğu Servi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde Mehmet Uçar'a ait 4 katlı evin üçüncü katında yangın çıktı.


Caddeyi saran dumanı fark eden mahalleli, dışarı çıktığında Iraklı bir ailenin kaldığı evin yandığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi.


Bölgeye yönlendirilen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.


İtfaiye tarafından tamamen söndürülen ve evin odalarında hasara yol açan yangının, ilk incelemelere göre elektrik sobasından çıktığı belinlendi. Bu arada, ailenin 2 ferdinin çıkan dumanlardan etkilendiğinin belirlenmesi üzerine kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.


Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Mehmet Uçar, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:21:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Iraklı mülteci ailenin kaldığı evde yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]