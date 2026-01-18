İran'a Destek Eylemi: ABD ve İsrail Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'a Destek Eylemi: ABD ve İsrail Protestosu

İran\'a Destek Eylemi: ABD ve İsrail Protestosu
18.01.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel Direniş Platformu, İran'daki ekonomik sorunlara destek için İstanbul'da basın açıklaması yaptı.

?Küresel Direniş Platformu, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerin ardından bu ülkeye destek için basın açıklaması yaptı.

Fatih'te bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplanan platform üyeleri, İsrail ve ABD aleyhine çeşitli sloganlar attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Muhammed Ali Akkılıç, son yıllarda bölgede yaşanan savaş, darbe ve çatışmaların sorumlusunun ABD ve İsrail olduğunu dile getirdi.

Akkılıç, "1979 İslam Devrimi'nden bu yana İran'a karşı kesintisiz bir şekilde sürdürülen çok yönlü saldırılarda yeni bir aşama olarak devrimci İslam Cumhuriyeti'nin yıkılmasını, yerine emperyalizmin kuklası ve siyonizm işbirlikçisi olan yeni bir rejimin kurulmasını istiyorlar." diye konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Filistin'deki gelişmelerin de bu planın bir parçası olduğunu belirten Akkılıç, şunları kaydetti:

"Filistin direnişimizle olan bağımız ve dayanışmamızın özü de İran İslam Cumhuriyeti ve diğer antiemperyalist ülke ve hareketlerle olan bağımızın özü de aynıdır. Tüm fitnelere ve şeytani komplolara karşı, birlik ve kardeşlik içinde el ele vererek kendi kaderimizi kendi ellerimize almak, özgür ve aydınlık geleceğimizi inşa etmek, medeniyetimizi yeniden kurmak yolunda kararlı bir şekilde yürümektir. Aynı şekilde başta Venezuela olmak üzere, Amerikan haydutluğuna ve siyonist azgınlığa karşı onurlu bir duruş benimseyen tüm ülkeler ve halklarla da aynı bağlara sahibiz."

Gazeteci Nurettin Şirin ise Türkiye'nin yürekli insanları ve özgür vicdanları olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Şirin, İran'da meydana gelen olayların arkasında ABD ve İsrail'in olduğunu dile getirerek, "Buradan antiemperyalist baskılara, müdahalelere, darbelere karşı yürekleriyle direnen Venezuela'yı, Bolivya'yı, Küba'yı, Nikaragua'yı, Kolombiya'yı selamlıyoruz. Dünyanın bütün ülkelerinde katil, terörist İsrail'e karşı meydanları dolduran, on binler, yüz binler, milyonlar halinde her gün gösteri yapan, Avrupa ülkelerinin vicdanlı insanlarını selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İstanbul, Ekonomi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'a Destek Eylemi: ABD ve İsrail Protestosu - Son Dakika

Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:22
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan ateşkes anlaşmasının detayları belli oldu
19:13
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:28:51. #7.11#
SON DAKİKA: İran'a Destek Eylemi: ABD ve İsrail Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.