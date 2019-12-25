İran, Çin ve Rusya, 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, Çin ve Rusya, 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlıyor - Son Dakika Dünya

İran, Çin ve Rusya, 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlıyor

6 saat önce

İran, Çin ve Rusya, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 4 gün sürecek bir askeri tatbikat yapacak. Üç ülkenin donanmalarının yer alacağı tatbikat cumartesi günü başlayacak

İran, Çin ve Rusya, 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlıyor, System.String[]

İran, Çin ve Rusya, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde 4 gün sürecek bir askeri tatbikat yapacak. Üç ülkenin donanmalarının yer alacağı tatbikat cumartesi günü başlayacak.


İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü General Ebulfazl Şikarçi, bölgesel güvenliği artırmayı amaçlayan ortak tatbikatın Umman Denizi'ne kadar uzanacak geniş bir alanı kapsayacağını söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:54 
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