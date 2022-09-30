İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - Son Dakika
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İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor

30.09.2022 10:28
İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili tutuklama dalgası devam ederken son olarak eski milli futbolcu Hüseyin Mahini ile gazeteci Elahe Muhammedi "gösterileri kışkırttıkları" gerekçesiyle tutuklandı.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarla ilgili tutuklama dalgası devam ederken son olarak eski milli futbolcu Hüseyin Mahini ile gazeteci Elahe Muhammedi "gösterileri kışkırttıkları" gerekçesiyle tutuklandı.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, önceki günlerde sosyal medya hesaplarından gösterileri teşvik eden paylaşımlar yapan Persepolis takımının ve milli futbol takımının eski oyuncusu Mahini, adli makamların kararıyla tutuklandı.

İranlı yetkililer, Mahini'nin sosyal medya hesaplarından asılsız söylentiler paylaştığını ve insanları ülke yönetimi aleyhindeki protestolara katılmaya teşvik ettiğini iddia ediyor.

Öte yandan Mahsa Emini'nin cenaze töreniyle ilgili haberi yayınlayan gazeteci Elahe Muhammedi'nin de tutuklandığı bildirildi.

Muhammedi'nin avukatı Muhammed Ali Kamfiruzi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Hem Mihen gazetesi muhabiri Elahe Muhammedi'nin tutuklandığını duyurdu.

Kamfiruzi, Muhammedi'nin, Sakkız şehrine giderek Mahsa Emini'nin cenazesiyle ilgili haberi hazırlayan gazeteci olduğunu aktardı.

Mahsa Emini'nin ölümü sonrasındaki protestolar ve tutuklama dalgası

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Yetkililer henüz gösterilerdeki can kayıplarıyla ilgili kesin bilgileri paylaşmadı.

Olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, toplam gözaltı sayısının 2 bini bulduğu tahmin ediliyor.

Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei de 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, sokağa çıkan herkesin suçlu olmadığını ve yalnızca kamu güvenliğini tehdit eden kişilere karşı yargının harekete geçeceğini söylemişti.

İran'ın merhum Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi de 27 Eylül'de "göstericileri kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesine göre, protestoların başlangıcından bu yana 20 gazeteci gözaltına alındı. Emini'nin komada olduğu sırada hastaneye giderek durumunu kamuoyuna duyuran Şark gazetesi çalışanı Nilüfer Hamidi de tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Mahsa Emini protestoları sonrası tutuklama dalgası devam ediyor - Son Dakika
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