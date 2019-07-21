İran'dan "ABD ve yabancı ülke casuslarını gözaltına aldık" açıklaması
14 dakika önce
İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülkede "ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların" gözaltına alındığını, kimliklerinin yarın açıklanacağını belirtti.
İran Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:27 Kaynak: AA
İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülkede "ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların" gözaltına alındığını, kimliklerinin yarın açıklanacağını belirtti.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran
'da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alevi, "Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik." dedi.
Alevi, casuslukla suçlanan kişilerin kaç kişi olduğu hakkında bilgi vermezken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını kaydetti.
Rıfat Serdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Çoban Ateşi Hareketi partileşiyor Kadıköy'de satılan bu dondurmanın bir topu 100 lira! İSTANBUL- BU DONDURMANIN BİR TOPU 100 LİRA İYİ Parti'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e bakanlık teklifi" iddiasına yanıt