İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi'den yargıya "Twitter yasağı" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, ülkede yaklaşık 12 yıldır devam eden Twitter yasağının kaldırılması için 6 bakan ve 2 milletvekilinin talepte bulunduğunu, ancak yargı makamlarının talebi gündeme almadığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında basına konuşan Cehromi, Twitter'a uygulanan erişim engelinin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soruları yanıtladı.

Twitter'a Yargı Erkine bağlı çalışma grubunun raporu sonucunda 2009'dan bu yana erişim engeli uygulandığını hatırlatan Cehromi, "Şu ana kadar 6 bakan ve 2 milletvekili erişim engelinin yeniden gözden geçirilmesi için çalışma grubuna talepte bulundu ancak talep bugüne kadar gündeme alınmadı." dedi.

İnternet yasaklarını eleştirdiği için savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını anımsatan Cehromi, başta Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi olmak üzere 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak adayların sosyal medyayı etkin şekilde kullanmasına değinerek, "Daha önce sosyal medya platformlarını eleştiren isimlerin bugün bu platformları kullanması önemli bir adımdır." dedi.

Cehromi, "Halk, sosyal medya platformlarını kullanıyor ve bu alan yetkililerin halka hitap etmesi için eşsiz bir fırsat. Dolayısıyla yetkililerin ve cumhurbaşkanı adaylarının bu platformları kullanması (sosyal medya yasaklarının kaldırılması adına) iyi bir fırsattır ve memnuniyetle karşılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği Haziran 2009'daki tartışmalı seçimler sonrası düzenlenen protestolar sırasında Twitter'a erişim engeli getirilmişti.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi, Ağustos 2018'de yargıya Twitter'a yönelik erişim engelini kaldırma talebinde bulunmuş ancak söz konusu talep, "ülkedeki yasalara aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

Cehromi, "internetin zararlarını önlemek" ve "siber savunmayı desteklemek" amacıyla İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in talimatıyla 2012'de kurulan Siber Alem Yüksek Konseyi tarafından alınan kararları görmezden gelmekle suçlanmış ve 20 Ocak'ta İran Genel Başsavcılığının hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine savcılıkta ifade vermişti.

Ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri, Twitter'ı aktif olarak kullanıyor.