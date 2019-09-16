'İran'ın BAE'ye petrol kaçıran bir tankere el koyduğu' öne sürüldü

İran Devrim Muhafızları'nın, petrol kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir tankere el koyduğu öne sürüldü. İran'ın yarı resmi haber ajanı ISNA'nın haberine göre söz konusu tanker, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 250 bin litre petrol kaçırırken yakalandı.



Tunb adaları açıklarında el konulduğu söylenen BAE bandralı tankerin 11 mürettebatının ise Hürmüzgan eyaletindeki yetkililere teslim edildiği yazıldı.