İran İslam Devrimi\'nin 47. Yıl Dönümü Ankara\'da Kutlandı

İRAN İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü ve İran Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü ve İran Milli Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Habibullahzade, İran İslam Devrimi'nin tarihi önemine işaret ederek, "1979 kışı, İran halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesinin ayak seslerinin yankılandığı ve İran-İslam kimliğinin azamet ve ihtişamının tarih sayfalarına yeniden kazındığı bir döneme dönüşmüştü. İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, iki komşu ülke arasında karşılıklı saygıya dayalı, değerli ve kardeşçe ilişkilerin örnek bir göstergesidir. İran ve Türkiye, bölgeye yönelik dış müdahaleleri reddetmekte ve sorunların bölge ülkeleri düzeyinde çözülmesi gerektiğine inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Resepsiyonda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını belirterek, "Türkiye ve İran, tarihi ve kültürel kökleri bulunan dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde, siyasi, ticari, kültürel ve diğer alanlardaki iş birlikleriyle birbirlerine derinden bağlıdır. İlişkilerimizi yeni hedefler belirleyerek geliştirmeye devam ediyoruz. İkili ziyaretlerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası platformlarda da yakın temas ve iş birliği içerisindeyiz. İkili ilişkilerimizin kurumsallaşmasında ve dinamizm kazanmasında, 2014 yılında ihdas ettiğimiz Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önemli etkisi ve katkısı olmuştur" dedi.

'İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ YETERLİ BULMUYORUZ'

Konsey bünyesinde yürütülen çalışmalara değinen Yumaklı, "Siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerimizi gözden geçiriyor, iş birliğimizi ilerletmek için atılacak adımları belirliyor, güncel bölgesel konuları da ele alıyoruz. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dokuzuncu toplantısını, Sayın Cumhurbaşkanımız ile İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkian'ın öncülüklerinde Tahran'da gerçekleştirmeye yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bölgenin iki büyük gücü ve sınır komşusu olmamız hasebiyle İran'la ticaretimiz ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

2025 yılında 5 milyar doların üzerinde gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi yeterli bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.