İran İslam Devrimi'nin 47. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran İslam Devrimi'nin 47. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı

İran İslam Devrimi\'nin 47. Yıl Dönümü Ankara\'da Kutlandı
10.02.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen resepsiyonda Türkiye-İran ilişkileri vurgulandı, ekonomik ve kültürel işbirliği ele alındı.

İRAN İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü ve İran Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü ve İran Milli Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Habibullahzade, İran İslam Devrimi'nin tarihi önemine işaret ederek, "1979 kışı, İran halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesinin ayak seslerinin yankılandığı ve İran-İslam kimliğinin azamet ve ihtişamının tarih sayfalarına yeniden kazındığı bir döneme dönüşmüştü. İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, iki komşu ülke arasında karşılıklı saygıya dayalı, değerli ve kardeşçe ilişkilerin örnek bir göstergesidir. İran ve Türkiye, bölgeye yönelik dış müdahaleleri reddetmekte ve sorunların bölge ülkeleri düzeyinde çözülmesi gerektiğine inanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Resepsiyonda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel bağlara dayandığını belirterek, "Türkiye ve İran, tarihi ve kültürel kökleri bulunan dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde, siyasi, ticari, kültürel ve diğer alanlardaki iş birlikleriyle birbirlerine derinden bağlıdır. İlişkilerimizi yeni hedefler belirleyerek geliştirmeye devam ediyoruz. İkili ziyaretlerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası platformlarda da yakın temas ve iş birliği içerisindeyiz. İkili ilişkilerimizin kurumsallaşmasında ve dinamizm kazanmasında, 2014 yılında ihdas ettiğimiz Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önemli etkisi ve katkısı olmuştur" dedi.

'İKİLİ TİCARET HACMİMİZİ YETERLİ BULMUYORUZ'

Konsey bünyesinde yürütülen çalışmalara değinen Yumaklı, "Siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerimizi gözden geçiriyor, iş birliğimizi ilerletmek için atılacak adımları belirliyor, güncel bölgesel konuları da ele alıyoruz. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dokuzuncu toplantısını, Sayın Cumhurbaşkanımız ile İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkian'ın öncülüklerinde Tahran'da gerçekleştirmeye yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bölgenin iki büyük gücü ve sınır komşusu olmamız hasebiyle İran'la ticaretimiz ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

2025 yılında 5 milyar doların üzerinde gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi yeterli bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ankara, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran İslam Devrimi'nin 47. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karar verildi Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak Karar verildi! Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak
İnfial yaratan görüntü İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı
Bomba iddia Gazze’ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu Bomba iddia! Gazze'ye asker konuşlandıracak ilk ülke belli oldu
Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz Trump 4 şart sunup açık açık tehdit etmiş: Kabul etmezseniz vururuz
Pedofili dosyasından çıkan isim olay Kendi adasını bile hizmetine vermiş Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
Epstein’ın suç ortağından Trump’a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım Epstein'ın suç ortağından Trump'a tehdit: Benim için af çıkarırsan seni temize çıkarırım
Bu resmen yargısız infaz Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar Bu resmen yargısız infaz! Gemiyi havaya uçurup görüntüyü yayınladılar

00:11
Görevden alınan Ali Yerlikaya’dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi’yi tebrik ediyorum
Görevden alınan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama: Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum
00:04
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı
00:02
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı
23:18
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
Şehit babasına hakaret eden otobüs şoförüne saldırı iddiası
21:58
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
21:56
Trump, İran’a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
Trump, İran'a tehditler savurdu: Ya anlaşırız, ya çok kötü şeyler yaparız
21:42
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 00:55:59. #7.11#
SON DAKİKA: İran İslam Devrimi'nin 47. Yıl Dönümü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.