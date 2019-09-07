İran, Körfez'de 'akaryakıt kaçakçılığı' yapan tekneye el koydu

İran Sahil Güvenlik Birimi, Hürmüz Boğazı yakınlarında 284 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tekneye el koyarak, teknedeki yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.



Yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında Basra Körfezi'ne kaçak akaryakıt çıkarmaya çalıştığı tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendiği bildirildi.