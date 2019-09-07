Son Dakika Haberleri: İran, Körfez'de 'akaryakıt kaçakçılığı' yapan tekneye el koydu
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İran, Körfez'de 'akaryakıt kaçakçılığı' yapan tekneye el koydu

1 saat önce

İran Sahil Güvenlik Birimleri, Hürmüz Boğazı yakınlarında 284 bin litre kaçak akaryakıt taşıdığını belirttiği yabancı bir tekneye el koyarak, teknedeki 12 Filipinli'yi de gözaltına aldı

İran, Körfez'de 'akaryakıt kaçakçılığı' yapan tekneye el koydu, System.String[]

İran Sahil Güvenlik Birimi, Hürmüz Boğazı yakınlarında 284 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tekneye el koyarak, teknedeki yabancı uyruklu 12 kişiyi gözaltına aldı.


Yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti açıklarında Basra Körfezi'ne kaçak akaryakıt çıkarmaya çalıştığı tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendiği bildirildi.

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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:00 
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