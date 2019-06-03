Son Dakika Haberleri: İran, Ramazan Bayramı'na bir gün geç başlayacak
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İran, Ramazan Bayramı'na bir gün geç başlayacak

1 dakika önce

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nın çarşamba günü başlayacağı duyuruldu.

İran, Ramazan Bayramı'na bir gün geç başlayacak, System.String[]
İran Dini Lideri Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nın çarşamba günü başlayacağı duyuruldu.

İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nin Hilal Gözlem Merkez Üyesi Hüccetül İslam Movahid Nejat, "100 ayrı grup şevval ayının hilalini gözlemlemek için görevlendirildi. Uzmanların görüşlerine göre salı akşamı şevval ayının hilali görünecektir" dedi. Hüccetül İslam Movahid Nejat, 5 Mayıs Çarşamba gününün Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacağını duyurdu. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
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