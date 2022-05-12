İran-Türkiye sınırına duvar örülüyor - Son Dakika

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2022 yılı içinde 41 bin düzensiz göçmenin geçişinin engellendiğini belirterek, "Sosyal medyada eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor. Biz o bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin nasıl fedakarca çalıştığını görmeleri için kendilerini bölgeye davet ediyoruz" dedi.

Türkiye- İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van-İran sınırında geçtiğimiz yıl 64 kilometrelik sınır hattına yapılan modüler duvar çalışmalarının 40 kilometrelik kısmı ise tamamlandı. Yüksek rakımlı sınır hattında havaların ısınmasıyla birlikte duvar çalışması yürüten firmalar, çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan sınır duvarı örülürken, bir taraftan da güvenlik güçleri bölgede 7 gün 24 saat esaslı nöbet tutuyor.

Düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler çerçevesinde, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor. Göç baskısından dolayı askeri birlikler başta olmak üzere, jandarma, polis, özel harekat, sahil güvenlik ve güvenlik korucuları termal kamera, İHA ve SİHA görüntülerinden yararlanarak koordineli şekilde çalışarak mücadele veriyor.