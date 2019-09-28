İranlı seyahat acenteleri Kayseri'de

İranlı seyahat acenteleri Kayseri'deki acentelerle bir araya geldi.

Kayseri Ticaret Odası'ndan (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, İranlı seyahat acenteleri Kayseri'ye 3 günlük iş seyahati düzenledi.

Türk Hava Yolları'nın konuğu olan İranlı acente temsilcileri programlarının ikinci gününde KTO'nun ev sahipliğinde odanın ilgili sektör temsilcileri ile buluştu.

Burada konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güçlü bir marka şehri olmanın yolunun her şeyden önce tanıtımdan geçtiğini belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri'yi dışarıya da iyi tanıtmalı ve yeni yatırımcılara kapılar açmalı, Kayseri'nin bir fırsat şehri olduğunu göstermeliyiz. İnsanlar bu şehri neden tanısın, neden ziyaret etsin, neden burada yatırım yapsın sorularına cevap bulmak için şehri doğru zamanda doğru şekilde tanıtabilmeliyiz. Bu kapsamda özellikle bu zamana kadar turizmden yeterince pay alamayan şehrimizde son yıllarda yapılan çalışmalarla hizmet sektörü ciddi manada gelişmiş, turizm bilinci ve kültürü yükselmiştir. Kayseri, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, gastronomi dediğimiz yeme-içme kültürü ile de turistlerin ilgi göstereceği önemli bir merkezdir. Yerli, yabancı her turist şehrimizin mutfağından tutun da sağlıktan eğitime birçok imkanlarını görecek ve kalıcı yatırımlar için ön ayak olacaktır. Dolaysıyla tüm fırsatları değerlendirerek, Kayseri'nin diğer şehirler arasındaki farkını ortaya koyup kentin kültür, sanat, öğrenci, turizm en önemlisi ticaret ve sanayi şehri olduğunu Türkiye'ye ve dünyaya göstermeliyiz."

Seyahat acenteleri ve otel yetkililerin de şehir turizmine ilişkin görüşlerini dile getirdiği toplantının ardından acenteler arasında ikili görüşmeler yapıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Melis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, 40. Meslek Komite (Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri ve Benzer Hizmet Firmaları) Başkanı Mehmet Budak ve üyelerinin yer aldığı toplantıda, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, İmar AŞ Başkanı Serdar Altuntuğ, Türk Hava Yolları Kayseri Bölge Müdürü Fatih İnan, Kayseri seyahat acente ve otel yetkilileri ile İran seyahat acente yetkilileri hazır bulundu.