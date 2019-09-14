Son Dakika Haberleri: İrfan Can, tedbir amaçlı Sivasspor maçında yok
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İrfan Can, tedbir amaçlı Sivasspor maçında yok

1 saat önce

Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası İrfan Can Kahveci, milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle tedbir amaçlı olarak Teknik Direktör Okan Buruk tarafından DG Sivasspor mücadelesinin kadrosuna alınmadı.

İrfan Can, tedbir amaçlı Sivasspor maçında yok, System.String[]

Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası İrfan Can Kahveci, milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle tedbir amaçlı olarak Teknik Direktör Okan Buruk tarafından DG Sivasspor mücadelesinin kadrosuna alınmadı.


Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci ise yaşadığı sakatlık sebebiyle bu zorlu müsabakanın kadrosunda yer almıyor. Milli takım kampında darbeye bağlı sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, durumunun ciddi olmamasına rağmen gelecek maçlar da düşünülerek Teknik Direktör Okan Buruk tarafından riske edilmedi. - İSTANBUL

Başakşehir, İrfan Can, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:36 Kaynak: İHA
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