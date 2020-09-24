İrlanda, Almanya, Polonya ve Litvanya'yı güvenli seyahat listesinden çıkardı - Son Dakika

İrlanda, Almanya, Polonya ve Litvanya'yı güvenli seyahat listesinden çıkardı

İrlanda, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Almanya, Polonya ve Litvanya'yı güvenli seyahat listesinden çıkarırken, sadece 4 ülkeden gelen yolcuları 14 günlük karantinadan muaf tutacak.

İrlanda, Almanya, Polonya ve Litvanya'yı güvenli seyahat listesinden çıkardı, System.String[]

İrlanda, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Almanya, Polonya ve Litvanya'yı güvenli seyahat listesinden çıkarırken, sadece 4 ülkeden gelen yolcuları 14 günlük karantinadan muaf tutacak.

Korona virüs salgını nedeni ile Avrupa'daki en katı seyahat kısıtlamalarına sahip ülkelerden biri olan İrlanda'da güvenli seyahat listesi olan "yeşil liste" güncellendi. İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Almanya, Polonya ve Litvanya'nın "yeşil listeden" çıkarıldığı aktarıldı. Bakanlık, Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Lihtenştayn dışından gelen tüm yolculara 28 Eylül'den itibaren 14 günlük karantina şartı getirildiğini açıkladı.

İrlanda hükümeti, Ekim ayı ortasında Avrupa Komisyonu tarafından önerilen daha liberal bir koordineli seyahat kısıtlaması sistemini benimseyeceğini söylemişti. İrlanda, yalnızca son 14 günde 100 bin kişide 25 vakanın altında Covid-19 enfeksiyon oranına sahip ülkelerden karantinasız seyahatlere izin veriyor. - DUBLİN

Litvanya, Polonya, Almanya, İrlanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 21:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İrlanda, Almanya, Polonya ve Litvanya'yı güvenli seyahat listesinden çıkardı - Son Dakika

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