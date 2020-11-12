İş dünyasından altyapıya güçlü destek - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz aylarda Kestel'de yaşanan sel felaketinin ardından işadamları tarafından Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde başlatılan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bursa'nın ulaşım, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve tarım gibi her alanda gelişimi için peş peşe hamleler, yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, iş insanları tarafından yürütülen çalışmalara da desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz aylarda Kestel Dudaklı ve Narlıdere'de yaşanan sel felaketinin ardından Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerin el birliğiyle başlattığı altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Barakfakih Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Arif Demirören ve sanayicilerle birlikte çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Aktaş, sanayi bölgesindeki eksik ve ihtiyaçlar hakkında istişarelerde bulundu.

Bursa'da bulunan 18 organize sanayi bölgesi gibi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nin de şehir için önem taşıdığını ve oluşumunu tamamladığını söyleyen Başkan Aktaş, "Yoğun yağışlarda sanayi bölgesinin altyapısı ciddi sorunlar çıkartıyordu. Geçtiğimiz aylarda Dudaklı ve Narlıdere'de yaşanan afet sonrası bölgede ciddi hasar oluştu. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi yönetimi hemen harekete geçti. İki etap halinde planlanan işin birinci etap ihalesi yapıldı. Çalışma yüzde 50'lere ulaştı ve yılsonu itibariyle bitirilmiş olacak. Yaklaşık 11 bin 377 metrelik şebeke hattı bulunuyor. 1800'lük borularla uzun vadeli çalışma yapılıyor. Bahar ile birlikte ikinci etap olan 17 buçuk kilometrelik hat başlamış olacak. Sanayicilere teşekkür ediyorum. Bir taraftan üretip istihdama katkı sağlarken, bir taraftan da sanayi bölgesinin eksikliklerinin giderilmesi için gayret gösteriyorlar. Emeği geçen ve katkı koyan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Barakfakih Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Arif Demirören, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel Belediyesi ve BUSKİ'ye ilgi ve desteklerinden ötürü teşekkür etti. - BURSA