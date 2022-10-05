Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde

05.10.2022 11:04
Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde

İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçinin kadro müjdesi beklediğini kaydetti.

TÜRK-İŞ Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçinin kadro müjdesi beklediğini kaydetti.

Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda farklı istihdam biçimlerinin olduğuna dikkati çekerek, bunlar içerisinde taşeron işçilik ile geçici işçiliğin çalışma hayatının en önemli sorunlarının başında geldiğini söyledi.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin büyük bölümünün kadroya alındığını ama o dönem 90 bine yakın çalışanın kapsam dışında bırakıldığını anımsatan Alemdar, bugün sayıları 120 bine ulaşan bu işçilerin de kadroya alınması gerektiğini vurguladı.

Taşeron işçiler gibi kamuda geçici işçilerin de kadro beklediğini belirten Alemdar, şöyle konuştu:

"Bugün artık geçici işçilik ve taşeron işçilik gibi konular gündemden çıkmalı, çalışma yaşamındaki bu tür atipik istihdam biçimlerine son verilmelidir. Geçici işçilik, adı üstünde, kısa süreli bir istihdam biçimidir. 15-20 yıl gibi sürelerle geçici işçilik olmaz. Kamuda bir yılda 10 ay çalıştırılıp 2 ay boşta kalan geçici statüde 50 bine yakın işçi bulunuyor. Bu işçiler, Kamu Çerçeve Protokolüyle hüküm altına alınan kadro haklarının biran evvel verilmesini istiyor. Bu işçilerden yaklaşık 31 bini Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları ve sendikamızın üyesi. Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde devam etmesi için canla başla çalışan bu işçilerin gözü kadro müjdesinde."

"Üniversitelerin iktisadi işletmelerindeki işçiler TİS'ten eşit şekilde yararlandırılmalı"

Alemdar, üniversitelerin iktisadi işletmelerinde ve sosyal tesislerinde çalışan işçilerin mali açıdan birtakım mağduriyetler yaşadığına da dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üniversitelerin iktisadi işletmeleri ve sosyal tesisleri, üniversitelerden bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olmayan, dolayısıyla üniversiteye bağlı birimlerdir. Bu durum yargı kararlarıyla da sabittir. Buna rağmen, üniversite iktisadi işletmelerinde ve sosyal tesislerinde çalışan işçilerin ücretleri, genel bütçeden ödenmediği için bu kişiler ücret ve mali hakları açısından farklı uygulamalarla karşı karşıya kalmakta, mağduriyet yaşamaktadırlar. Toplu iş sözleşmelerinin kapsamında olmalarına rağmen sözleşmeden yararlandırmama şeklinde hatalı uygulamalar yapılmaktadır. Bu durumdaki işçilerin mali ve sosyal haklarının genel bütçeden karşılanması ve toplu iş sözleşmelerinden eşit şekilde yararlandırılmaları sağlanmalıdır."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
15:03 Kobra Murat dudak uçuklatan mal varlığını açıkladı! 18 kilo altın, 18 ev ve 4 yazlık...
14:47 Millet İttifakı'nda çatlak mı var? Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası sarf ettiği sözler dikkat çekti
14:38 Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 15:53:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement