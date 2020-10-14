İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı - Son Dakika

İş makinesi yüklü TIR'ın lastikleri yandı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iş makinesi yüklü TIR'ın alev alan lastikleri, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iş makinesi yüklü TIR'ın alev alan lastikleri, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, TIR ve iş makinesi zarar gördü. TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı ilçesi mevkisinde, saat 12.30 sıralarında İstanbul yönüne giden Arif Aydın yönetimindeki 34 HN 7583 plakalı iş makinesi yüklü TIR'ın arka lastikleri alev aldı. TIR'dan çıkan dumanları gören diğer sürücüler, araçlarını yolun sağına çekerek, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bolu Dağı Tüneli İtfaiyesi yangına müdahale ederek söndürdü. TIR ve iş makinesinin zarar gördüğü yangın nedeniyle TEM'de ulaşım bir süre 2 şeritten sağlandı.



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