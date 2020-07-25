İş Sendikası'ndan, DHA'ya 2 ödül - Son Dakika

muhabiri Seyid Fatih Poyraz ile kameraman İbrahim Kördemirci'ye plaket takdim etti.

Güvenlik- İş Sendikası, '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla bir otelde düzenlenen programda, koronavirüs salgını sürecindeki çalışmalarından dolayı bazı gazetecilere plaket takdim etti. Programda, DHA muhabiri Seyid Fatih Poyraz ile kameraman İbrahim Kördemirci de çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. Poyraz ve Kördemirci'nin plaketlerini, Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı verdi. Ayrıca, programda bir konuşma yapan Sendika Genel Başkanı Çağırıcı, 24 Temmuz 1908'in basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu vurguladı. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren basın mensuplarının özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyunun bilgilenmesinde büyük öneme sahip olduğunu belirten Çağırıcı, şöyle konuştu:

"Basın, demokrasinin güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir.' sözüne uygun bir şekilde halkın sesi olmak için çabalayan basın mensupları, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde basının gücünü bize bir kez daha gösterdi. Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde de basın mensupları çalışmalarıyla halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini sürdürdü. Bu özverili çalışmalarından dolayı tüm basın emekçilerine şükranlarımı sunuyorum."

Hatıra fotoğrafı ile son bulan programa, Çağrıcı'nın yanı sıra çok sayıda gazeteci ve davetli katıldı.

- Sendikası