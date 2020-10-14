İşadamının şoförünü silahla yaralayan avukat tutuklandı - Son Dakika

İşadamının şoförünü silahla yaralayan avukat tutuklandı
14.10.2020 17:41
BEŞİKTAŞ'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaralayan avukat İbrahim S. tutuklandı.
BEŞİKTAŞ'ta gayrimenkul anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada işadamı Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu silahla yaralayan avukat İbrahim S. tutuklandı.
Engin M.'nin şoförü Kutlu Muhammed O.'yu yaraladıktan sonra teslim olan İbrahim S. bugün Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheli avukat İbrahim S. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan avukat İbrahim S. "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
- İstanbul
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