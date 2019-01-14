İşçiler Güçlükle Çıkarttı: Göçük Altında Kalan Müteahhit Hayatını Kaybetti
15 dakika önce
İşçiler güçlükle çıkarttı: Göçük altında kalan müteahhit hayatını kaybettiMARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanal incelemesi yapan müteahhit Mahsun Ceba göçük altında kaldı.
İşçiler güçlükle çıkarttı: Göçük altında kalan müteahhit hayatını kaybetti
MARDİN - Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde kanal incelemesi yapan müteahhit Mahsun Ceba göçük altında kaldı. Ceba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgilere göre Mardin'in Nusaybin İlçesi Beylik mahallesi mevkiinde bugün saat 15. 00 sularında Marsu çalışmalarını inceleyen Müteahhit Mahsun Ceba su kanallarının döşendiği alanda inceleme yaparken toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Nusaybin itfaiyesi ve 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen ve kalp masajı yapılan müteahhittin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İller Bankası
Müteahhidi Mahsun Ceba hayatını kaybetti. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:28 Kaynak: İHA
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