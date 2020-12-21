Hatay Atakaş Limanı'nda ihracat rekoru

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Atakaş Limanı'nda dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasitesine sahip Hamingway isimli gemiye 202 bin ton ihracat yüklemesi yapılarak rekor kırıldığını açıkladı.

İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde iki yıl önce faaliyetine başlayan ağır tonajlı gemilerin yanaşabilme derinliğine sahip Atakaş Limanı, yüksek yükleme kapasitesiyle hem bölge hem de ülke ekonomisine önemli katma değer kazandırmayı sürdürüyor. Liman, derinliği ve yükleme kapasitesi ile ağır tonajlı kuru yük gemilerine hizmet verebiliyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 202 bin ton ihracat yüklemesi yapan Atakaş Limanı'nın rekor kırdığını belirtti. Vali Doğan paylaşımında, "İskenderun Atakaş Limanı'nda dünyanın en büyük kuru yük taşıma kapasiteli gemilerinden biri olan Hamingway isimli gemiye 202.000 ton ihracat yüklemesi yapılmış ve rekor kırılmıştır. İskenderun Körfezi'nin ülkemiz ekonomisi açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu ortadadır" dedi.

(İHA)