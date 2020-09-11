İslami İlimler Külliyesi Fatih'te açıldı - Son Dakika

İhya İslami İlimler Külliyesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren hizmet vermek üzere İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı tarafından İstanbul Fatih'te açıldı. Külliye, 140'ı yatılı 110'u da gündüzcü olmak üzere toplamda 250 öğrenci kapasiteli olarak inşa edildi. İstanbul'da eğitim gören tüm üniversite öğrencileri, külliyenin hem yurt hem de eğitim programından istifade edebilecek. Pandemi nedeniyle külliye, kapasitesinin yarısı kadar öğrenciye hizmet verebilecek.

Âlime hanımlar yetiştirilecek

Külliye, birçok üniversiteye tek vasıta ile ulaşım avantajı sağlıyor. Yapı, 5 bin 400 m2 kapalı alanı, klasik mimari anlayışı ile özel olarak tasarlandı. Külliyede; dil kursları, hobi atölyeleri, kitap tahlilleri, seminerler, fıkıh, tefsir, tashihi huruf derslerinin yanında spor odası ve bütün dünya kütüphanelerine ulaşılabilecek dijital kütüphane ile üniversite gençliği için ideal bir ortam hazırlandı. Yurt bölümünde öğrencilere konaklama, 3 ila 5 kişilik modern odalarda sağlanıyor. Külliyede, geniş ve ferah derslikler, çalışma odaları, huzurlu ve güvenli sosyal yaşam alanları ile öğrencilere ev sıcaklığı yaşatılmaya çalışılıyor. Külliyede uygulanacak eğitim programında hem geleneğin güçlü sesi yansıtılacak hem de çağın ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip âlime hanımların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Hafızlık öğrencilerinden ilham alındı

İhya Vakfı, 2007 yılında başlattığı ve halen devam eden İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için hafızlık projesini hayata geçirdi ve kısa zamanda büyük başarılar elde etti. Yeryüzü Yıldızları Hafızlık Projesi ile öğrencilerin hem hafız olmaları hem de Arapçayı öğrenmeleri sağlanıyor. 10 yılda toplamda 250 hafızın yetişmesini sağlayan program, öğrencilerin genç yaşta büyük bir donanıma kavuşmasına imkân sağladı ve birçok benzer kuruma örneklik teşkil ediyor. Yeni açılan külliyenin benzer bir başarı göstererek öğrencilerini geleceğe hazırlaması hedefleniyor.

Mimaride İslami motiflere vurgu

İslami İlimler Külliyesi'nde ayrıca şunlar bulunuyor: Sabah ve akşam yemeği, her odada banyo ve lavabo, mescid, bavul odası, çamaşırhane, ütü odası, kişiye özel giysi dolapları ve özel kartlı giriş sistemi, wifi, kafeterya, kütüphane, teras ve bahçe. Külliyenin mimarisinde çağlara iz bırakmış İslam medeniyetinin izleri resmedilmeye çalışıldı. Mimaride Buhara ve Semerkand'dan örnekler alınırken binanın dış cephesinde kullanılan kesme taşların renginde İsrail işgali altındaki Mescid'i Aksa'nın hatırlatılması hedefleniyor.

"Her fakülteden öğrenci kabul ediyoruz"

Bulundukları konumda kız öğrenciler için bir ilim merkezi olmayı hedeflediklerini söyleyen külliye eğiticisi Ayşenur Okur, "İslami ilimler alanında uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için İstanbul nasıl doğru tercihse biz de külliye olarak doğru bir merkez olma iddiasındayız" dedi. Ayşenur Okur, külliyeye dair şunları söyledi:

"Külliyemiz, oval olarak inşa edildi ve bu, öğrencilerimizin orta kısımdaki bahçede rahatça ders çalışabilecekleri bir ortama imkân sağladı. Konum olarak da külliyemiz, İstanbul'daki birçok üniversiteye yakın konumda. Külliyemize tıptan tutun da hukuka ve iletişim fakültelerine kadar tüm alanlardan başvuru kabul ediyoruz. Eğitimlerimizin nihayetinde Halk Eğitim Merkezleri'nden Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almalarını sağlayacağız. Sertifikasyon sonucunda da öğrencilerimiz hem uğraştıkları sanat dalında hem de diğer konularda alanında yetkin bir kişiliğe sahip olacaklar. Külliyemizdeki tüm eğitim programlarını bitiren öğrencilerimiz de artık bir hoca hanım olarak topluma hizmet vermeye başlayacaklar."