İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi - Son Dakika

İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi

25.02.2021 22:17

Zirve yarışına ortak olmalarına rağmen oynanan kötü futbol nedeniyle eleştirilen Fenerbahçeli futbolcular Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan liderliğinde bir araya geldi. Başarının hep birlikte çalışarak ve inanarak geleceğini ifade eden oyuncular, mücadele etmesi gerektiği hakkında fikir birliğine vardı.

Süper Toto Süper Lig'de 26. haftasında Kadıköy'de Göztepe mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim, teknik kadro ve bazı futbolcular oldukça eleştirilmişti. Caner Erkin'in takım içi dengeleri bozduğu da iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ın öncülüğünde takım bir araya geldi.

GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARDILAR

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun takımla yaptığı toplantıların ardından futbolcular kendi içlerinde görüşme yaptı. Fenerbahçeli futbolcular, 'Faturayı bir kişiye bırakarak başarı gelmez. Tabloyu olumluya çevirmek için çok önemli bir fırsat var. Bunu tek başına hoca yapamaz' görüş birliğine vardı. Sakatından hastasına kadar tam kadro olarak bir toplantı yapıldı. Son 3 lig maçında alınan 2 yenilginin sorumluluğunun ne hocaya ne de başkasına atılamayacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

"BU TABLOYU HOCA TEK BAŞINA DEĞİŞTİREMEZ"

Takımın Ozan, Gökhan ve Caner gibi tecrübeli isimleri, böyle süreçlerde suçu başkasına atmanın en kolay yol olduğunu belirtirken "Ancak başarı böyle gelmez. Başarı ortada olumsuz bir tablo varsa da faturayı birlikte üstlenmekle gelir. Şimdi herkes hocamızı eleştiriyor. Bu tabloyu hoca tek başına değiştiremez. Bizim daha çok çalışmamız gerekiyor" dedikleri öğrenildi.

TRABZONSPOR MAÇINA KİLİTLENDİLER

Futbolcular, aralık sonu başlayan galibiyet serisiyle yakalanan olumlu havanın 3 maçta dağıldığına dikkat çekerken "Bu süreçte çok şanssızlıklar da yaşadık. Ancak önümüzde önemli bir fırsat var. Trabzonspor deplasmanında kazanarak yeniden ligin sonuna kadar sürecek bir olumlu tablo ortaya koyabiliriz. Ancak önce herkesi buna inanması gerekiyor" şeklinde konuştular.

İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi

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Son Dakika Spor İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi - Son Dakika Spor


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