Türkiye'nin konuştuğu istismar skandalında iddianame kabul edildi! İşte duruşma tarihi - Son Dakika
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Türkiye'nin konuştuğu istismar skandalında iddianame kabul edildi! İşte duruşma tarihi

08.12.2022 21:34
Türkiye'nin konuştuğu istismar skandalında iddianame kabul edildi! İşte duruşma tarihi

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği iddialarıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne F.G. ve 'evlendirildiği' Kadir İstekli hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından dava açılırken, mahkeme iddianameyi kabul etti. Duruşma 22 Mayıs 2023 tarihinde görülecek.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirip, eşi Kadir İstekli'nin cinsel istismarına maruz kalmasına göz yumduğu iddiaları kamuoyunda deprem etkisi yarattı. Kamuoyunun gündemine oturan skandal olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Baba Gümüşel ve anne F.G. hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA MAYISTA

Duruşma günü de belli oldu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Mayıs 2023 tarihine gün verdi.

YORUMLAR
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Yusuf Ziya Gümüşel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin konuştuğu istismar skandalında iddianame kabul edildi! İşte duruşma tarihi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu istismar skandalında iddianame kabul edildi! İşte duruşma tarihi - Son Dakika
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