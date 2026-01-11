İsmet Uslu Yeniden Başkan

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden İsmet Uslu seçildi.

İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu, Atatürk Orman Çiftliği Düğün ve Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı.

Mevcut Başkan İsmet Uslu ile Bekir Gedikli'nin yarıştığı Genel Kurulda, odanın 620 üyesinden 400'ü oy kullandı.

Seçimde 256 oy alan Uslu, yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Gedik ise 137 oy aldı. Seçimde 7 oy da geçersiz sayıldı.