İsmi açıklanmayan hayırseverden 100 çocuğa kışlık kıyafet - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İsmi açıklanmayan hayırseverden 100 çocuğa kışlık kıyafet - Son Dakika

İsmi açıklanmayan hayırseverden 100 çocuğa kışlık kıyafet

6 saat önce

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, ismini vermek istemeyen bir hayırseverin yaptığı bağış ile, ihtiyaç sahibi 100 çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulundu.

İsmi açıklanmayan hayırseverden 100 çocuğa kışlık kıyafet, System.String[]

İlkadım Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, ismini vermek istemeyen bir hayırseverin yaptığı bağış ile, ihtiyaç sahibi 100 çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulundu.


Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek maddi durumu yetersiz olan çocukların kışlık kıyafet ihtiyacını karşılamak adına hayırsever insanlara yol haritası olan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, 100 çocuğa yardım elini uzattı. Tespit edilen adreslerden belediye yetkilileri ile alınan ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar alışveriş merkezinde istedikleri kıyafetleri seçerek sahip olmanın mutluluğunu yaşadı.


"İhtiyaç sahibi insanlara önce ziyaret ediyor sonra yardım yapıyor"


Kadın Koordinasyon Merkezinin hizmetlerini takdir ettiklerini söyleyen N.S, "Eşim cezaevinde, kendim ise hastalığımdan ötürü çalışamıyorum. 2 çocuğum ile geçim mücadelesi veriyorum. Yaptığım başvuru sonrası evime bizzat gelerek tespit yapan Gönüllü Başkan Lütfiye Demirtaş'a hayata tutunmak adına yaptığı yardımlardan ötürü teşekkür ederim" dedi.


"Onları mutlu görmek bizi memnun ediyor"


Çocuklara kışlık kıyafet yardımını büyük bir memnuniyetle yaptıklarını ifade eden Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, "Bugün çocukların gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Meşakkatli hayat yolculuklarında bir nebze olsun destek olduk. Çocuklarımıza kendi elbiselerini kendi arzularına göre seçme imkanı sunduk. Amacımızı, sadece kıyafet yardımı yapmak değil, aynı zamanda, çocuklarımıza mağazada alışveriş yapmanın sevincini yaşatmak istedik. Onları mutlu görmek bizleri memnun ediyor. Ben bu vesile ile soğuk kış gününde bu anlamlı yardım yapan hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Sistemimizde kaydı bini aşan muhtaç ailelere yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz bize sosyal medya ve telefon hattımız 444 55 01'den dahili 1055-56 tuşlayarak ulaşıp bilgi alabilirler" diye konuştu. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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