İspanya'da Kovid-19 aşı tüpünde sivrisineğe rastlanması sonucu 765 bin aşı geri çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya'da Kovid-19 aşı tüpünde sivrisineğe rastlanması sonucu 765 bin aşı geri çekildi

12.04.2022 23:38
İspanya'da Kovid-19 aşı tüpünde sivrisineğe rastlanması sonucu 765 bin aşı geri çekildi

İspanya'da Malaga aşı merkezinde, Kovid-19 aşı tüpünde sivrisinek olduğu tahmin edilen bir cisme rastlanması üzerine 765 bine yakın Moderna aşısı geri çekildi.

İspanya'da Malaga aşı merkezinde, Kovid-19 aşı tüpünde sivrisinek olduğu tahmin edilen bir cisme rastlanması üzerine 765 bine yakın Moderna aşısı geri çekildi.

Sur in English internet sitesinin haberine göre, İspanya Sağlık Bakanlığı Kovid-19 aşılarının bulunduğu mühürlü tüplerin içinde "yabancı cisim" bulunmasının ardından 764 bin 900 Moderna aşısının geri toplatıldığını doğruladı.

Sağlık Ürünleri ve İlaçlar İspanyol Ajansı (AEMPS), Portekiz, Polonya, İsveç ve Norveç'e gönderilen aşı dozlarının kimseye yapılmadığını açıkladı.

AEMPS, sadece bir aşı tüpünün içinde yabancı cisme rastlandığını, binlerce aşı dozunun geri çekilmesinin bir önlem olduğunun altını çizdi.

Norveçli yetkililer, İspanya'nın yabancı cisim olarak tanımladığı maddenin, aşı üretimi sırasında tüplerin içine giren küçük bir böcek ya da sivrisinek olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
29 Milyon Euroluk Doldurulmuş Hayvan Ele Geçirildi 29 Milyon Euroluk Doldurulmuş Hayvan Ele Geçirildi Avrupa borsaları, düşüşle açıldı Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Moderna, İspanya, Malaga, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanya'da Kovid-19 aşı tüpünde sivrisineğe rastlanması sonucu 765 bin aşı geri çekildi - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Dünya devi Manchester City'nin Haaland'a çılgın teklifi dudak uçuklattı!
23:02 Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu!
23:01 Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
22:55 Volodimir Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
22:42 Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz
22:25 Ulaşım zammıyla ilgili İBB'den yeni açıklama: Maliyetlerimiz artıyor
22:19 Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak!
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 23:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: İspanya'da Kovid-19 aşı tüpünde sivrisineğe rastlanması sonucu 765 bin aşı geri çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement