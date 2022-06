İspanya hükümeti, sınırı geçerken katledilen göçmenlerden mafyayı sorumlu tuttu

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Melilla'ya Fas sınırında göçmen akını yaşanmıştı. 24 Haziran Cuma günü meydana gelen olayla ilgili İngiliz medyasında yer alan haberlere göre 2 binden fazla Afrikalı göçmeninin sınırı aşmaya çalıştığı, bu sırada yaşanan izdihamda İspanyol polisinin müdahalesiyle karşılaştığı ifade edilmişti.

İSPANYOL POLİSİ KATLİAM YAPTI

Göçmenlerin üzerine ateş açan İspanyol polisinin en az 37 göçmeni öldürdüğü aktarılırken, bölgeden gelen cansız beden görüntüleri sayının bu rakamın çok daha üzerinde olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN SKANDAL "TEŞEKKÜR"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentine girmeye çalışırken öldürülen göçmenler için İspanyol polisine teşekkür etmesi dünyayı resmen ayağa kaldırmıştı.

KATLİAMDAN MAFYA ÖRGÜTLERİNİ SORUMLU TUTTULAR

Günlerdir devam eden tepkilerin ardından bugün yeni bir açıklama yapan İspanya hükümeti, 24 Haziran'da Fas'tan İspanya'ya bağlı Melilla kentine geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin ölümlerinden dolayı uluslararası mafya örgütlerini suçladı.

ÜZERİNDEN 3 GÜN GEÇTİ ÜZÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Başbakan Pedro Sanchez, İspanyol gazetesi La Vanguardia'ya verdiği demeçte, Melilla sınırında yaşanan olaylarda düzensiz göçmenlerin hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi. Sanchez, "düzensiz göçmenlerin şiddet uygulayarak sınır hattına saldırmasının arkasında uluslararası mafya örgütlerinin olduğunu" savunarak, olaylar sırasında Fas jandarmasından da ölenler ve yaralananların olduğunu söyledi.

"MAFYA ÖRGÜTLERİ BU DRAMI PROVOKE EDİYOR"

Hükümet Sözcüsü İsabel Rodriguez Garcia da bakanlar kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "Melilla'daki görüntüler elbette ki kalbimizi parçaladı, acı verdi. Üzüntü duyuyoruz ve hayatını kaybeden tüm insanların yakınlarına baş sağılığı diliyoruz. Ama herkes bilmelidir ki uluslararası mafya örgütleri bu dramı provoke ediyor." şeklinde konuştu.

MECLİS'TE SORUŞTURMA AÇILMASI TALEBİ

Diğer yandan koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos (UP) ittifakı, Melilla'daki olaylarla ilgili mecliste bir araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. UP, Başbakan Sanchez'i de Fas güvenlik güçlerini öven açıklamalarından dolayı eleştirdi. Ana muhalefetteki Halk Partisi de konunun bir an önce aydınlığa kavuşmasını ve Başbakan Sanchez'in acil olarak genel kurulda milletvekillerini bilgilendirmesini istedi. Bu arada İspanya'daki bazı sivil toplum kuruluşları da Melilla sınırında düzensiz göçmenlerin ölümüne neden olan gerçeklerin açıklığa kavuşturulması için soruşturma açılması talebiyle mahkemeye başvurdu.