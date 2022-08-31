Cebelitarık Boğazı'nda kaza yapan yakıt yüklü gemi çevre kirliliği riski yaratıyor - Son Dakika
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Cebelitarık Boğazı'nda kaza yapan yakıt yüklü gemi çevre kirliliği riski yaratıyor

31.08.2022 23:33
Cebelitarık Boğazı'nda kaza yapan yakıt yüklü gemi çevre kirliliği riski yaratıyor

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık Boğazı'nda 29 Ağustos'ta meydana gelen kaza sonrasında gövdesi yarılan yakıt ve yağ yüklü gemi, bölge için çevre kirliliği riski oluşturuyor.

İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık Boğazı'nda 29 Ağustos'ta meydana gelen kaza sonrasında gövdesi yarılan yakıt ve yağ yüklü gemi, bölge için çevre kirliliği riski oluşturuyor.

Cebelitarık Özerk Yönetimi, gövdesi yarılan "OS 35" adlı yük gemisindeki yakıt ve yağın denize dökülmeye başladığını duyurdu.

Özerk yönetim hükümeti, "geminin henüz tam olarak ikiye ayrılmadığını ancak bunun gerçekleşmesinin açık bir risk olduğunu ve gemideki yakıtı çıkarmak için acil girişimde bulunulduğunu" bildirdi.

Bölgede deniz ve çevre kirliliği riski nedeniyle Cebelitarık Limanı'nda bütün operasyonların durdurulduğu ve tamamen hasarlı gemiye odaklanıldığı ifade edildi.

183 ton ağır yağlı yakıt, 250 ton dizel yakıt ve 27 ton kayganlaştırılmış yağ yüklü gemi, 29 Ağustos akşamı Hollanda'nın Vlissingen Limanı'na gitmek üzere yola çıkmış ve manevra yaptığı sırada bir yakıt taşıyıcı gemiyle çarpışmıştı.

Kazanın ardından gemideki 24 kişilik mürettebat ve 6 müfettiş güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Alınan ilk önlemler kapsamında yakıt ve yağın denize yayılmasını önlemek için geminin etrafı, sızıntıyı en aza indirebilecek, toplayıcı ve emici özelliği olan bir ağ ile sarıldı.

Olayın ardından geminin bulunduğu yerin çok yakınında plajları olan İspanya da alarma geçti.

Algeciras Belediyesi, kıyı kirliliği riskine karşı acil eylem planını devreye soktuğunu açıkladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cebelitarık Boğazı'nda kaza yapan yakıt yüklü gemi çevre kirliliği riski yaratıyor - Son Dakika

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