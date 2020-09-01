İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro lenf kanserine yakalandı

İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro, lenf kanserine yakalandığını açıkladı.

İspanyol tenisçi Carla Suarez Navarro, lenf kanserine yakalandığını açıkladı. Suarez Navarro, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Birkaç gün önce lenfoma olduğumu öğrendim. Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu. 6 ay sürecek kemoterapiye başlıyorum. Şu an sağlığım gayet iyi. Hastalıkla yüzleşmeye hazırım." ifadelerini kullandı. Grand slam turnuvaları Avustralya Açık, Fransa Açık ve ABD Açık'ta çeyrek final oynama başarısı gösteren 31 yaşındaki Suarez Navarro, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) organizasyonlarında iki kez şampiyonluk yaşamıştı. Tek kadınlar dünya klasmanında 2016'da 6. sıraya kadar yükselen tecrübeli tenisçi, geçen ay yaptığı açıklamayla sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Western & Southern Açık ve ABD Açık'tan çekildiğini duyurmuştu.

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