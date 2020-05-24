Isparta, Antalya ve Burdur'da bazı yerler sit alanı ilan edildi - Son Dakika

Isparta, Antalya ve Burdur'da bazı yerler, 1 ile 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı ilanına göre, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen yerler şöyle:

"Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar beldesi Cennettaş Tepesi mevkisinde tespit edilen antik dönem kültür varlıklarının bulunduğu alan.

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sağır köyü Aktoprak mevkisindeki antik döneme ait taş ocağı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Kesme köyü Çökek mevkisinde özel mülkiyete ait 551 ada 11 ve 12 parseller ile 165 ada 2 parsel nolu Çeteayak Devlet Ormanı alanınında tespit edilen antik döneme ait çitlik yerleşimi kalıntılarının bulunduğu alan.

Antalya'nın Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi İncik mevkisindeki ormanlık alanda yer alan oyma mezarlar, nişler ve basamakların bulunduğu nekropol alan.

Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi Kelmen mevkisindeki antik yerleşim alanı.

Burdur'un Çavdır ilçesi Bölmepınar köyü Asar Tepe mevkisindeki kaya kabartması ile seramik ve mimari kalıntıların yer aldığı alan.

Burdur'un Tefenni ilçesi Yuvalak köyü Kızılyer mevkisinde tespit edilen tümülüsler."

Burdur'un Ağlasun ilçesi Hamam Mahallesi Manastır mevkisinde tespit edilen antik yerleşim alanı, kilise ve yamaçlarındaki kalıntıları kapsayan bölüm 1. derece, çevresindeki tarım arazileri ve eski köy evlerinin bulunduğu, tarım ve hayvancılık faaliyetlerine aktif devam edilen bölümün ise 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline karar verildi.