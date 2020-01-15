Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede - Son Dakika

Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede

6 saat önce

Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyedeISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranan ve sahte kimlik bilgileriyle saklandığı Niğde'de yakalanarak Isparta'ya...

Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede

ISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranan ve sahte kimlik bilgileriyle saklandığı Niğde'de yakalanarak Isparta'ya getirilen polis memuru U.D., adliyeye sevk edildi.

Isparta merkez Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede 17 Kasım 2019 tarihinde, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görev yapan uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru U.D. ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. polis memuru U.D., ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

NİĞDE'DE PANSİYONDA KALDIĞI BELİRLENDİ

Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen titiz araştırma sonucu şüpheli U.D.'nin yer değiştirerek Niğde'de saklandığı, sahte kimlik bilgileriyle bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri ile Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin dün koordineli düzenledikleri operasyon sonucu şüpheli U.D., suç aleti tabanca ve ona ait fişeklerle yakalanarak gözaltına alındı. U.D. işlemleri için Isparta'ya getirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından U.D., bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemi eşliğinde adliyeye getirildi. Adliyeye getirilişinde üzerinde beyaz çelik yelek bulunan şüpheli U.D., gazetecileri görünce başında bulunan bereyle yüzünü kapatmaya çalıştı. U.D. adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede

Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti (AVCILAR'DA KAFEDE 300 LİRA İÇİN DEHŞET: 1 ÖLÜ 1 YARALI İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
21:58 Meksika'da gizli mezarda 5 ceset bulundu - Son Dakika
21:56 Konya, kendi ekosistemini "şehir coin" ile kuracak - Son Dakika
21:52 Putin'in Federal Meclise hitabı, hükümete istifa getirdi - Son Dakika
21:50 Şans Topu çekildi (1) - Son Dakika
21:48 Uluslararası Basın Enstitüsünden AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır'a kınama - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 22:00:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]