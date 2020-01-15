Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede - Son Dakika

Isparta'da, ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polis adliyede

ISPARTA'da, ablası Ebru Öztürk ile uzman çavuş olan eniştesi Erkan Öztürk'ü evlerinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla firari olarak aranan ve sahte kimlik bilgileriyle saklandığı Niğde'de yakalanarak Isparta'ya getirilen polis memuru U.D., adliyeye sevk edildi.

Isparta merkez Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede 17 Kasım 2019 tarihinde, Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde görev yapan uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen kayınbiraderi polis memuru U.D. ile tartışmaya başladı. Eşi Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, kavgaya dönüştü. polis memuru U.D., ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş açtıktan sonra kaçtı. Silah sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 6 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

NİĞDE'DE PANSİYONDA KALDIĞI BELİRLENDİ

Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen titiz araştırma sonucu şüpheli U.D.'nin yer değiştirerek Niğde'de saklandığı, sahte kimlik bilgileriyle bir pansiyonda kaldığı belirlendi. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri ile Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin dün koordineli düzenledikleri operasyon sonucu şüpheli U.D., suç aleti tabanca ve ona ait fişeklerle yakalanarak gözaltına alındı. U.D. işlemleri için Isparta'ya getirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından U.D., bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemi eşliğinde adliyeye getirildi. Adliyeye getirilişinde üzerinde beyaz çelik yelek bulunan şüpheli U.D., gazetecileri görünce başında bulunan bereyle yüzünü kapatmaya çalıştı. U.D. adliyedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.