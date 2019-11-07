Son Dakika Haberleri: Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza
Son Dakika Güncel Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza

Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza

6 saat önce

Isparta'da tuzak kurarak keklik avlayan kişiye, 3 bin 304 lira ceza para cezası verildi.

Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza, System.String[]

Isparta'da tuzak kurarak keklik avlayan kişiye, 3 bin 304 lira ceza para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Isparta Şube Müdürlüğü ekipleri, yasak avcılığı önlemek amacıyla rutin denetim için araziye çıktı.

Devlet Avlağı Kanderesi mevkisinde bir kişinin mühre ve kafesle keklik avladığını tespit eden ekipler, ekipmanlar ile kekliklere el koydu.

Yetkililer, yasak avlanma yapan kişiye 3 bin 304 lira idari para cezası uyguladı.

Keklikler ise daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:12 Kaynak: AA
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