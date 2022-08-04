Gırtlağından yumruk büyüklüğünde kitle çıktı, dünyada ilk oldu - Son Dakika
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Gırtlağından yumruk büyüklüğünde kitle çıktı, dünyada ilk oldu

04.08.2022 14:20
Gırtlağından yumruk büyüklüğünde kitle çıktı, dünyada ilk oldu

ISPARTA'da nefes darlığı ve yutkunmada güçlük şikayetiyle hastaneye başvuran Ertuğrul Engin'in (38) boğaz kısmından yumruk büyüklüğünde kitle çıkarıldı.

ISPARTA'da nefes darlığı ve yutkunmada güçlük şikayetiyle hastaneye başvuran Ertuğrul Engin'in (38) boğaz kısmından yumruk büyüklüğünde kitle çıkarıldı. Operasyonu yapan Doç. Dr. Mehmet Emre Sivrice, "Hastanın genzinden yutağına kadar uzanan yaklaşık 5 santimlik kitle tespit edildi. Genizden başlayıp aşağı doğru tutunan vakaya daha önce hiç rastlamadık. Bu geniz yerleşimli kitle dünyadaki tanımlanan ilk vakadır" dedi.

Isparta'da nefes darlığı ve yutkunmada güçlük şikayetiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran Ertuğrul Engin'in boğaz bölgesinde, genizden başlayan ve gırtlağa kadar inen kitle tespit edildi. Yumruk büyüklüğündeki kitle operasyonla alındı.

'2 SAAT SÜREN AMELİYATLA ÇIKARILDI'Daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını söyleyen SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emre Sivrice, operasyon sonrası hastanın sağlıklı olarak taburcu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Sivrice, "2 yıldır yemek yemekte güçlük ve uykuda artan nefes darlığı şikayetiyle polikliniğimize gelen hastaya yapılan tetkiklerde hastanın genzinden yutağına kadar uzanan yaklaşık 5 santimlik kitle tespit edildi. Genizden başlayıp aşağı doğru tutunan vakaya daha önce hiç rastlamadık. Baş boyun bölgesine yerleşim bu tip tümörler için çok nadirdir. Gerekli görüntülemeleri yaparak hastaya endoskopik operasyon planlandı, dışarıdan herhangi bir kesi yapılmaksızın 2 saat süren ameliyatla kitle tamamen çıkarıldı. Sonucu atipik lipomatöz tümör olarak raporlanmış olup takiplerinde operasyon sahası tamamen iyileşmiş olarak görüldü. Kronik Lenfositer Lösemi (KLL) geçirmiş olan hastamızın genetik analizleriyle birlikte literatüre kazandırılacak olup bu geniz yerleşimli kitle dünyadaki tanımlanan ilk vakadır. Takibimizde olan hastada 5 aydır herhangi bir nüks bulgusu izlenilmedi" dedi.'AİLEMDEN BİRİ SABAHA KADAR YANIMDA BEKLİYORDU'

Ameliyat sonrası yaşam kalitesinin arttığını söyleyen Ertuğrul Engin de "Rahatsızlığımdan dolayı birkaç sağlık merkezine gittim ama hiçbir sonuç alamadım. 2 yıldır yemek yerken çok zorlanıyor, nefes alamıyordum. Özellikle uyuduğum zaman nefesim tamamen gittiği için ailemden biri sabaha kadar yanımda bekliyordu. Yapılan ameliyat sonrası rahat nefes almaya başladım. Doç. Dr. Mehmet Emre Sivrice, Dr. Bekir Büyükçelik ve ekibine çok teşekkür ederim" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Mehmet Emre, Araştırma, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gırtlağından yumruk büyüklüğünde kitle çıktı, dünyada ilk oldu - Son Dakika

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