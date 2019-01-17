Son Dakika Haberleri: İsrail'den Lübnan'a Kaçak Giren ABD'li Yakalandı

İsrail'den Lübnan'a Kaçak Giren ABD'li Yakalandı

1 saat önce

Lübnan ordusu, İsrail sınırından yasa dışı şekilde ülkeye giriş yapan bir ABD vatandaşının yakalandığını açıkladı.

İsrail'den Lübnan'a Kaçak Giren ABD'li Yakalandı, System.String[]
Lübnan ordusu, İsrail sınırından yasa dışı şekilde ülkeye giriş yapan bir ABD vatandaşının yakalandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 15 Ocak'ta bir kişinin İsrail sınırından Lübnan'a kaçak giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan operasyon neticesinde Colin Emery isimli ABD vatandaşının ülkenin güneyindeki Sur kentinde saklandığı yerde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Emery hakkında ilgili makamlar tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir kişinin sınır hattını geçip Lübnan'a girdiğine dair şüpheler olduğuna işaret ederek, konunun araştırıldığını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:44 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Lübnan, Güncel
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