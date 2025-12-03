İsrail\'den Suriye\'ye Hava Saldırısı

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Şam kırsalının güneybatısında yer alan Beyt Cin beldesi çevresine 3 hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail'e ait SİHA'lar, Beyt Cin beldesi yakınlarındaki bir bölgeyi bombaladı.

3 AYRI HAVA SALDIRISI

Yerel kaynaklar, 3 hava saldırısında can kaybının olmadığını aktardı. Saldırıyla ilgili İsrail tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.