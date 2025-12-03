İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı

İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı
03.12.2025 18:42
İsrail SİHA'ları, Suriye'nin Beyt Cin beldesine 3 hava saldırısı gerçekleştirdi, can kaybı yok.

İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava araçları (SİHA), Şam kırsalının güneybatısında yer alan Beyt Cin beldesi çevresine 3 hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail'e ait SİHA'lar, Beyt Cin beldesi yakınlarındaki bir bölgeyi bombaladı.

3 AYRI HAVA SALDIRISI

Yerel kaynaklar, 3 hava saldırısında can kaybının olmadığını aktardı. Saldırıyla ilgili İsrail tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyt Cin beldesi sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin beldeye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.

Çıkan çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu ise misilleme olarak beldeye hava saldırısı düzenlemişti. Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
