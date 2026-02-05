İsrail'den Yeni Yol Projesi: Filistin’i İzole Etme Planı - Son Dakika
İsrail'den Yeni Yol Projesi: Filistin’i İzole Etme Planı

05.02.2026 14:42
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistin bölgelerini izole etmek için yeni bir yol inşa etmeye başladı.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistin bölgelerinin kentten izole edilmesi planı kapsamında yeni bir yol çalışmasına başladığı belirtildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail işgal makamları işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde '45' olarak isimlendirilen yasa dışı yerleşim yolunun yapım çalışmalarına başladı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu yolun, "Kudüs'ün kuzeyinde ve Ramallah'ın doğusunda kalan yasa dışı yerleşim birimlerini işgal altındaki Kudüs kentiyle bağlamayı ve çevresinde sömürgeci kontrolü güçlendirmeyi amaçlayan bir yerleşim planı çerçevesinde yapıldığı" kaydedildi.

Halihazırda 5 kilometre uzunluğunda planlanan yolun doğudaki Mıhmas beldesinden başlayarak batıda Kalandiye tüneline kadar uzandığı; gelecek dönemde "433" olarak isimlendirilen caddeye bağlanacağı bilgisi verildi.

Valilik açıklamasında yolun "Kudüs çevresinde Filistin topraklarını gasbederek kurulan yerleşim kuşatmasını güçlendirmeyi ve çevresindeki coğrafyayı yeniden şekillendirmeyi amaçlayan çevre yollar ağı kapsamında inşa edildiği" belirtildi.

Bu adımla, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ulaşımının kolaylaştırılması; Kudüs'ün kuzeyi ile Ramallah'ın doğusundaki yerleşim birimlerinin doğrudan kent ile işgal altındaki iç bölgelere bağlanmasının amaçlandığı aktarıldı.

Yol yapımının, Kudüs'ü Filistinlilerin bulunduğu bölgelerden izole etme ve Batı Şeria'nın kuzeyi ile orta kesimleri arasındaki coğrafi bağlantıyı kesme planının bir parçasını olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun Tel Aviv yönetiminin "Büyük Kudüs" olarak dillendirdiği ve birkaç yerleşim birimini kapsayan projenin hizmet ettiği kaydedildi.

Yolun inşasını gerçekleştirmek için İsrail yönetiminin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Mıhmas, Ceba, Er-Ram ve Kefr Akab köylerinde Filistinliler ait yaklaşık 280 dönüm araziye el koyduğu bildirildi.

Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor

Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.

İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs hariç, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 500 bini aşmış durumda.

İsrail hükümetinin 11 Aralık'ta onay verdiği 19 yerleşim haricinde, gasbedilen Filistin topraklarında 141 yasa dışı yerleşim mevcutken aşırı sağcı Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de kaçak sayılan 224 kaçak yerleşim yeri de bulunuyor.

Buna göre, Batı Şeria'da toplam 365 yasa dışı Yahudi yerleşimi bulunmakta. İsrail hükümetinin söz konusu "kaçak yerleşim" yerlerine sık sık aldığı kararlarla tek taraflı onay verdiği biliniyor.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda kurduğu Yahudi yerleşim birimleri ve buraya nüfusunu nakletmesi uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

