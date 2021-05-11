İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3) - Son Dakika

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Binanın vurulma anları

Bombardımanların ardından yıkılan binanın enkazından detaylar GAZZE - İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki "Hanady" adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. Basın mensupları binanın vurulma anını takip etti.