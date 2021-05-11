İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3) - Son Dakika

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3)
11.05.2021 21:50
Görüntü Dökümü: Binanın vurulma anları Bombardımanların ardından yıkılan binanın enkazından detaylar GAZZE - İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
Binanın vurulma anları
Bombardımanların ardından yıkılan binanın enkazından detaylar GAZZE - İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki "Hanady" adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. Basın mensupları binanın vurulma anını takip etti.
Son Dakika Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Galatasaray, Mostafa Mohamed'in penaltısıyla farkı 2'ye yükseltti! Canlı anlatım Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor! Canlı anlatım Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!