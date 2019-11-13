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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye Batı Şeria'dan destek
6 saat önce
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen gösteride, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:55 Kaynak: AA
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen gösteride, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar protesto edildi.
Ramallah'ta toplanan çok sayıda Filistinli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail aleyhinde sloganlar attı.
Gösteriye katılan aktivist Salah Havaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'in çıkarları parti çıkarlarının çok daha üzerinde olmalı. İsrail'in Gazze'de daha fazla suç işlemesine izin verilmemeli." dedi.
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