Son Dakika Haberleri: -İsrail Ordusu, Filistinlilerin 4 Oto Servisini Yıktı
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-İsrail Ordusu, Filistinlilerin 4 Oto Servisini Yıktı

39 dakika önce

- İsrail ordusu, Filistinlilerin 4 oto servisini yıktıBATI ŞERİA - İsrail ordusu, Filistin'in el Halil kentindeki Filistinlere ait otomobil bakımı ve tamirinin yapıldığı 4 oto servisini yıktı.

- İsrail ordusu, Filistinlilerin 4 oto servisini yıktı
BATI ŞERİA - İsrail ordusu, Filistin'in el Halil kentindeki Filistinlere ait otomobil bakımı ve tamirinin yapıldığı 4 oto servisini yıktı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli vatandaşlara ait 4 oto servisini uyarmadan yıktı. İsrail güçleri sabah saatlerinde gerçekleştirdiği yıkımda iş makinelerini kullandı. İsrail polisi, yıkıma engel olmak isteyen Filistinlilere ise izin vermeyerek bölgeden uzaklaştırdı. İsrail ordusu, demir testeresini kullanarak bakım ve tamir servisindeki demirleri kesti.
İsrail ordusu önümüzdeki günlerde 30 evi daha yıkacağını bildirdi.
Yıkıma şahit olan Filistinli Rami ez-Zugayr, "Yıkılan oto servisleri ile 4 aile geçiniyordu. Burası, 4 ailenin ekmek teknesiydi. İsrail ordusunun iş yerlerimizi yıkmasıyla birlikte geçim kaynağımızı da kaybettik" ifadelerini kullandı.
Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:29 Kaynak: İHA
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