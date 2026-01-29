İsrail Ordusundan İran'a Hazırlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İsrail Ordusundan İran'a Hazırlık

29.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, İran'ın müttefiklerinden gelebilecek saldırılara karşı önlemler alıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun, İran'ın müttefiklerinden gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını iddia etti.

Maariv gazetesinin haberinde, İran'la ilgili artan gerilimler çerçevesinde İsrail ordusunun son günlerde hazırlandığı senaryolardan birinin, Tahran'ın müttefik unsurların İsrail'e yönelik olası bir saldırısı olduğu belirtildi.

Haberde bu senaryonun özellikle İsrail'in doğu sınırlarından silahlı bir sızma şeklinde gerçekleşeceği öne sürüldü

Gazetenin, İsrail güvenlik kurumlarındaki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Yemen'deki Husiler ile Irak ve Suriye'de İran'a bağlı milislerin, İsrail'in doğu sınırlarına yönelik saldırılar için Ürdün topraklarını bir çıkış noktası olarak kullanabileceğine dair değerlendirmeler bulunduğu yönündeki iddialara yer verdi.

Ürdünlü yetkililerden İsrail basınında yer alan habere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı Baran yerleşim yeri yakınlarındaki Vadi Araba bölgesinde İsrail sınırına doğru koşan 10 kadar silahlı kişi tespit ettiğini öne sürmüştü.

İsrail basınında olay üzerine yer alan haberlerde ise gerginliğin yaklaşık bir saat sürdüğü, ardından olayın silahlı bir sızma girişimi olmadığının anlaşıldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Ürdün tarafının sınır hattına yaklaşan kişileri tespit etmesi üzerine en üst düzeyde alarma geçtiği aktarılan haberde, söz konusu kişilerin kaçakçı olduklarının değerlendirilerek Ürdün askerlerince derhal takibe alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İsrail Ordusundan İran'a Hazırlık - Son Dakika

Mumbai değil Kastamonu Vatandaşlar hemen telefona sarıldı Mumbai değil Kastamonu! Vatandaşlar hemen telefona sarıldı
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz

00:18
Resmi Gazete’de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu
22:14
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sömestr tatili uzayabilir
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
22:03
FED, faizi sabit bıraktı
FED, faizi sabit bıraktı
21:54
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 00:49:21. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan İran'a Hazırlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.