Son Dakika Haberleri: İsrail saldırısında İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi
Son Dakika Güncel İsrail saldırısında İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi - Son Dakika

İsrail saldırısında İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi

7 saat önce

İsrail ordusunun Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İsrail saldırısında İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi, System.String[]

İsrail ordusunun Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Sevarika'nın yanı sıra ailesinden 3'ü çocuk 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Hayatını kaybeden Sevarika ailesinin barakada yaşadığı ve saldırının ailenin uyuduğu sırada gerçekleştirildiği öğrenildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Deyr el-Balah bölgesinde İslami Cihad Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın hedef aldığını açıkladı.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu salı sabahı Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemişti. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artmıştı. İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket fırlatmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:43:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail saldırısında İslami Cihad'ın komutanlarından Sevarika yaşamını yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]