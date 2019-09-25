İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan: 'Erdoğan BM'de açıkça yalan söyledi'
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İsrail Stratejik İlişkiler ve Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan Euronews Türkçe'ye özel yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'da ülkesinin sınırlarına ilişkin söylemlerinin anti-semitist ve yalan olduğunu söyledi.
İsrail Stratejik İlişkiler ve Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan Euronews Türkçe'ye yaptığı özel açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta ülkesinin sınırlarına ilişkin söylemlerinin yalanlardan ibaret olduğunu söyledi.
Anti-semitizm konusunda çalışmalar ve temaslar yapmak üzere Brüksel'de bulunan Erdan Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:45
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