Son Dakika Haberleri: İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan: 'Erdoğan BM'de açıkça yalan söyledi'
Son Dakika Dünya Haber

İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan: 'Erdoğan BM'de açıkça yalan söyledi'

31 dakika önce

İsrail Stratejik İlişkiler ve Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan Euronews Türkçe'ye özel yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'da ülkesinin sınırlarına ilişkin söylemlerinin anti-semitist ve yalan olduğunu söyledi.

İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan: 'Erdoğan BM'de açıkça yalan söyledi', System.String[]

İsrail Stratejik İlişkiler ve Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan Euronews Türkçe'ye yaptığı özel açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta ülkesinin sınırlarına ilişkin söylemlerinin yalanlardan ibaret olduğunu söyledi.


Anti-semitizm konusunda çalışmalar ve temaslar yapmak üzere Brüksel'de bulunan Erdan Erdoğan'ın BM konuşmasına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı Açıklaması

Euronews.com'da Görüntüle

Euronews, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Gilad Erdan: 'Erdoğan BM'de açıkça yalan söyledi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]